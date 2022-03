Ligue 1, altra sconfitta per il Bordeaux di Yacine Adli

Fonte: tuttomercatoweb.com

Concluse pochi istanti fa le quattro partite di Ligue 1 in programma alle ore 15. Il Rennes ha approfittato del pari dello Strasburgo per staccare lo Strasburgo, fermato dal Reims, e andare a +2 da solo al quarto posto. Rimane in scia il Nantes, in coda ancora malissimo il Bordeaux, battuto dal Troyes: tre punti che portano fuori dalla zona salvezza la squadra dello Champagne, mentre i girondini rimangono ultimi da soli.

Il quadro completo del 27° turno

Venerdì 4 marzo

Lorient-Lione 1-4

Sabato 5 marzo

Lens-Brest 0-1

Nizza-PSG 1-0

Domenica 6 marzo

St. Etienne-Metz 1-0

Bordeaux - Troyes 0-2

Nantes - Montpellier 2-0

Reims - Strasburgo 1-1

Rennes - Angers 2-0

Lilla-Clermont

Marsiglia-Monaco

La classifica aggiornata

PSG 62

Nizza 49

OM 47*

Rennes 46

Strasburgo 44

Nantes 42

Lille 39*

OL 41

Lens 40

Monaco 38*

Montpellier 37

Brest 35

Reims 32

Angers 29

Clermont 28*

Troyes 25

Saint-Etienne 25

Lorient 24

Metz 22

Bordeaux 22