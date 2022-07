Lingard è svincolato, duello Newcastle-West Ham: in passato fu accostato anche al Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester United, Jesse Lingard è ora libero di trovarsi la sua nuova squadra da parametro zero. Nelle ultime settimane è il West Ham la squadra che ha corteggiato maggiormente l'inglese, ma come riporta The Croniche, quotidiano di Newcastle, anche i Magpies sarebbero pronti all'assalto per l'ex United.