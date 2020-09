Lione, Depay per arrivare a Paquetá? Intanto Memphis a dicembre era entusiasta di Ibra: "Mostragli il Leone"

Questa sera è arrivata da Sky Sport la notizia del possibile inserimento di Memphis Depay nella trattativa condotta dal Lione per arrivare a Lucas Paquetá, in uscita dal Milan. L'esterno olandese non ha mai nascosto di essere un grande ammiratore di Ibrahimovic, tant'è che a dicembre dello scorso anno commentava così il ritorno di Zlatan in rossonero: "Ibrahimovic è davvero tornato al Milan!! Sono entusiasta di vederlo! Mostragli di nuovo il Leone (riferimento al tatuaggio di Ibra e Depay, ndr)".

@Ibra_official really joined ac Milan! I’m excited to see it!

Show them the Lion again! 🙏🦁 — Memphis Depay (@Memphis) December 27, 2019