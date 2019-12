Lippi: "Dispiace per Ancelotti ma Gattuso può avere successo"

L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Marcello Lippi, ha parlato a margine di un evento organizzato dall'azienda Slam di cui è testimonial. Queste le sue parole, su Gattuso e Ancelotti, riportate da La Gazzetta dello Sport: "Con Rino ho vinto e di lui posso dire: qualsiasi cosa faccia, tecnico o dirigente, avrà successo. Fa parte di una schiera di giocatori e uomini eccezionali. Gattuso saprà farsi valere e farsi apprezzare dai tifosi. Dispiace per Carlo Ancelotti, che ha una carriera eccezionale. Ma la vita non è fatta solo di alti, ci sono anche i bassi. È un caro amico, ha 10 anni meno di me e avrà tempo per ottenere altri risultati eccellenti altrove".