Lista UEFA: fuori Musacchio, Conti e Duarte, dentro Tomori, Meite e Mandzukic

In vista dei sedicesimi di finale di Europa League, il Milan dovrà a breve consegnare la nuova lista dei giocatori a disposizione di Stefano Pioli. Rispetto a quella per la fase a gironi, ci saranno tre novità: fuori Musacchio, Conti e Duarte, tutti e tre andati via in questa finestra di mercato invernale, dentro i tre nuovi arrivati Tomori, Meite e Mandzukic. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.