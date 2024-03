live mn Allenatore Slavia in conferenza: "Convintissimo, anzi super convinto, che vinceremo in casa. Milan non particolarmente brillante"

Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro al termine della sfida tra i cechi e il Milan, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e terminata 4-2 per i rossoneri.

Segui in diretta le dichiarazioni dell'allenatore dello Slavia Praga con il live testuale su MN.

Un giudizio sul risultato.

"Le possibilità di ribaltare il risultati ci sono, in casa nostra spingeremo di più. Nei primi 25 minuti è stata una buona partita, abbiamo fatto anche meglio del Milan. Poi dopo l'espulsione la partita è cambiata, anche perché i giocatori del Milan non sono gli ultimi arrivati... Senza l'espulsione, la partita sarebbe stata molto più intensa. Fisicamente abbiamo dimostrato una buona preparazione, segnando anche dei gol in inferiorità numerica. Abbiamo perso 4-2, io spero che in casa saremo in grado di fare qualcosa di meglio, magari invertendo il risultato. Sono sicuro che in casa vinceremo".

È d'accordo con l'espulsione?

"Non ho ancora visto il replay, ma se è stato espulso è stato espulso. Poi non sono convinto fino in fondo, ma non sono io arbitro".

Dispiaciuto dal quarto gol?

"Mi dispiace che non abbiamo potuto far vedere di più giocando in 11, credo che ci sarebbe stato un altro risultato. Poi io sono contento lo stesso, perché i miei giocatori non hanno giocato malissimo. Senza un giocatore cambiano gli schemi. Per il quarto gol mi dispiace davvero. Ci ricorderemo benissimo di tutti i quattro gol subiti e dei due che abbiamo segnato noi".

MN - Ieri ha fatto tanti complimenti al Milan: è rimasto un po' deluso dai rossoneri vedendoli dal Milan?

"Quello che avevo detto ieri sul Milan vale anche oggi. La prestazione odierna forse è stata meno eclatante, ma poi ci sono giocatori che fanno la prestazione in base a come giocano gli avversari. Se noi avessimo difeso meno bene, il risultato per noi poteva essere più sfavorevole. Oggi il Milan non era particolarmente brillante, ma il Milan non mi ha deluso. I successi della storia del Milan sono brillanti. Quello che hanno incontrato i miei giocatori oggi è il Milan in linea con quello che sappiamo".

Convinti di vincere in casa?

"Sono convintissimo, anzi super convinto, avendo questa buonissima squadra e tifosi eccellenti, con lo stadio pieno a Praga, che in casa saremo ancora più preparati. Sarà una partita difficile. Non mi sento assolutamente fuori. Sono convinto che passare il turno sia fattibile, siamo fiduciosi e crediamo nelle nostre forze. Per noi sarebbe incredibile se succedesse".