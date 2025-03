live mn Baroni: "Nella prestazione del Milan c'è tanta Lazio: li abbiamo messi veramente in difficoltà"

Marco Baroni, allenatore della Lazio, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio, valido per la 27esima giornata di Serie A e terminato 1-2 per i biancocelesti.

Che partita è stata?

"Noi siamo una squadra che gioca, pulita, che cerca di giocare. Abbiamo fatto 21 tiri. Siamo andati in campo con grande personalità. Nella prestazione del Milan c'è tanta Lazio: li abbiamo messi veramente in difficoltà, sia nella profondità che col palleggio. Sono contento. Per alzare il livello ci servono queste prestazioni, queste squadre forti, questi palcoscenici".

Obiettivo?

"Siamo una bella squadra, che fa buon calcio, ma dobbiamo diventare una grande squadra. Abbiamo margini di miglioramento incredibile. Gliel'ho detto nell'intervallo: devono volerlo, sentirlo, trovando in queste partite fiducia e convinzione".

Come sta Marusic?

"Ha una grossa escoriazione sul ginocchio, conto che sia solo una botta".

Vogliamo dare una narrazione corretta a questo campionato?

"Finita la partita ho detto ai ragazzi che dobbiamo pensare gara dopo gara, non guardare chi sta avanti o dietro. Ma lavorare per diventare una squadra grande. Tutto il resto ci fa perdere energie. Arriviamo nel momento decisivo della stagione. Guardare agli altri ti porta via energia e a questa squadra questo non serve".

Manca un Castellanos quando il Taty non c'è?

"Noi lavoriamo, tanto e forte. Poi è chiaro: Castellanos è il nostro centravanti, chiaro che manca. Ma non voglio che chi lo sostituisca faccia il Castellanos. Abbiamo sempre portato tanti uomini al gol. E questo è un valore che la squadra deve mantenere".

Pedro?

"Per Pedro posso solo dire una cosa: immenso. Ma non solo come calciatore: non ci vuole Marco Baroni per scoprirlo. Ci dà tanto e ci aiuta a far crescere i compagni. Forse andrò controcorrente, ma non ero stupito che arrivassero tante squadre a lottare per l'Europa. Ma noi la corsa più bella la dobbiamo fare su noi stessi".

