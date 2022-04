LIVE MN - Bologna, De Leo: "Volevamo essere leggeri per far cadere la pressione sul Milan"

Fonte: dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia

Emilio De Leo, in panchina al posto di Mihajlovic per il Bologna, si è così espresso in conferenza stampa nel post Milan-Bologna, sfida valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A e terminata 0-0: "Non direi che nelle partite precedenti non abbiamo giocato con spirito, ma oggi abbiamo messo insieme una serie di ingredienti facendo una gara gagliardi e di qualità, soprattutto nella prima frazione di gioco. È un momento particolare per noi. Mihajlovic ci aveva chiesto di non mollare un cm così come sta facendo lui. È stato orgoglioso della prova che abbiamo espresso".

Vi siete sentiti con Mihajlovic?

"Il mister ha parlato con la squadra a fine gara, abbiamo avuto un collegamento diretto in videochiamata e si è complimentato con la squadra. È stato un bel gesto e il gruppo era felicissimo, mentre il mister era felice e orgogliosissimo. Stasera gli abbiamo riscaldato ulteriormente il cuore".

L'avevate preparata così tatticamente?

"Soriano aveva avuto un problemino in settimana, ma ci interessava avere tre centrocampisti per contrastare il Milan; poi siamo stati anche coraggiosi con gli esterni, essendo bravi poi ad alleggerire la pressione e mantenendo un baricentro più alto. Aebisher ha fatto una buona partita e non era facilissimo; ha una buona esperienza e diverse partite in Champions: sapevamo che potevamo contare su di lui. Sappiamo che c'è bisogno di pazienza per chi viene da fuori; l'importante è che ci sia applicazione da parte loro e fiducia da parte nostra".

Come stanno Medel e Barrow?

"Vedremo domani".

Siete stati più sfrontati o leggeri?

"C'era bisogno di essere sfrenati per ripartire in campo aperto e leggeri per far cadere la pressione sulle loro spalle. Ci siamo detti di giocarcela a viso aperto, rispettando i meriti di un grande avversario".

