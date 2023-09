live mn - Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: Adli e Okafor dal primo minuto, in panchina Giroud e Leao

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari e Milan:

CAGLIARI: Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Deiola, Prati, Oristanio, Pavoletti, Obert, Azzi, Shomurodov, Di Pardo. All. Ranieri.

MILAN: Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. A disp.: Nava, Mirante, Calabria, Giroud, Leao, Romero, Kjaer, Pellegrino, Pobega, Musah, Bartesaghi. All.: Pioli.

16.54 - Alessandro Florenzi sembra destinato a giocare dall'inizio la sfida che tra poco si terrà tra Cagliari e Milan. Il difensore italiano ha giocato titolare già contro il Verona, nell'ultima partita dei rossoneri, e quella di oggi sarebbe la seconda presenza consecutiva dal primo minuto: non gli capita da dicembre 2021, quando partì titolare in Milan-Salernitana e poi in Udinese-Milan della settimana dopo. In quel caso Florenzi conservò il posto anche nelle 5 partite successive, vedremo se in questa stagione potrà ripetersi.

15.30 - I rossoneri sono reduci da due clean sheet consecutivi, conquistati in due competizioni diverse (0-0 contro il Newcastle in Champions, 1-0 con il Verona in campionato), e vanno a caccia del terzo: non succede da aprile 2023, quando il Milan non subì gol con Napoli ed Empoli in Serie A, e ancora con il Napoli in Champions.

15.00 - Il Milan è la bestia nera del Cagliari: i rossoneri sono l'avversario con cui il Cagliari ha perso più partite in Serie A, ben 45 su 80, riuscendo a vincere in sole 8 occasioni.

14.35 - Il Milan oggi potrebbe avere motivo di preoccupazione considerando l'andamento delle partite giocate lontano da San Siro nel 2023: delle 15 giocate, la squadra di Pioli ne ha perse ben 6, con 3 pareggi e solamente 6 vittorie. Nelle 55 precedenti, dal 2020 al 2022, i rossoneri avevano perso solamente 5 partite, con ben 39 vittorie.

13.50 - Alla Unipol Domus si presenta un Milan secondo della classe. Nello scorso turno si è messo alle spalle la sconfitta nel derby, vincendo di misura per 1-0 contro il Verona. I rossoneri hanno così centrato il quarto successo in massima serie, salendo a quota 12 punti alle spalle dell'Inter capolista. Un inizio di stagione complicato invece per il Cagliari di Claudio Ranieri, penultimo con appena 2 punti. I sardi sono reduci dalla sconfitta per 2-0 sul campo dell'Atalanta.

13.11 - Il calcio d'inizio del match è fissato per le ore 18.30. La gara potrà essere seguita in diretta sulla piattaforma di DAZN e sui canali Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Disponibile anche in streaming su mobile, scaricando rispettivamente le App DAZN e Sky Go, su dispositivi quali smartphone e tablet.

12.32 - In totale sono 80 le sfide in Serie A tra le due formazioni, con un bilancio nettamente a favore dei rossoneri: 40 vittorie, 12 sconfitte e 28 pareggi. L’ultimo confronto fra Cagliari e Milan nel massimo campionato risale al 19 marzo del 2022, terminato con un successo in trasferta dei rossoneri per 1-0 firmato Bennacer. Osservando gli ultimi cinque scontri diretti, un pareggio e quattro vittorie per il “Diavolo”. In questo scorcio di stagione abbiamo assistito ad un Cagliari che fatica molto a trovare la via del goal, opposto ad un Milan a caccia del suo terzo colpo in trasferta.

12.01 - Nei molti cambi di formazione effettuati da Stefano Pioli, in vista di questa sera alle 18:30 in Sardegna contro il Cagliari, c'è anche il nome di Alessandro Florenzi, tra i più propositivi in queste ultime uscite rossonere. Il difensore classe 91' se verrà confermata la probabile formazione sarà il più anziano in campo tra i giocatori del Milan (con Marco Sportiello a seguire, classe 92'). I rossoneri hanno bisogno del suo spirito di leadership, di esperienza ma anche spensieratezza, dote umana fondamentale per farsi voler bene in spogliatoio. Il leader Florenzi si è soprattutto visto in campo contro il Verona, incitando e dando consigli al giovane Bartesaghi nel proprio esordio in Serie A.

11.20 - Sul volo che ieri pomeriggio ha portato il Milan a Cagliari non c'era Mike Maignan, il quale è rimasto a Milano: il portiere francese ha recuperato dal piccolo problema muscolare rimediato contro il Newcastle e che gli ha già fatto saltare la gara contro il Verona, ma lo staff medico non ha voluto correre rischi e così gli ha concesso qualche giorno in più per recuperare al 100%. Maignan tornerà titolare tra i pali della porta rossonera sabato nel match casalingo contro la Lazio.

11.00 - Stasera sul campo del Cagliari, Stefano Pioli farà un po' di turnover viste le tante partite ravvicinate e darà spazio ad alcune seconde linee come Adli e Okafor. Il match contro i sardi sarà anche l’occasione per capire se davvero la panchina rossonera ha fatto un salto di qualità rispetto alla scorsa stagione.

10.48 - Nonostante sia tornato a lavorare in gruppo e sia di fatto recuperato, Mike Maignan non è partito per Cagliari, ma Stefano Pioli e lo staff medico milanista hanno preferito dargli ancora un po' di riposo per evitare ricadute o nuovi problemi fisici (il francese tornerà regolarmente titolare sabato a San Siro contro la Lazio). A difendere i pali della porta rossonera contro i sardi toccherà quindi ancora una volta a Marco Sportiello che si è già ben disimpegnato contro Newcastle e Verona.

10.36 - Ecco il probabile undici del Cagliari di Ranieri per la sfida di stasera contro il Milan: (4-4-2)Radunovic; Zappa, Wieteske, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo.

10.01 - Theo Hernandez, che ha saltato l'ultima gara di campionato contro il Verona, ha pienamente recuperato e stasera contro il Cagliari tornerà titolare. Con il suo rientro, Stefano Pioli abbandonerà la difesa a tre vista contro i veneti e ci sarà il ritorno al 4-3-3.

09.45 - I rossoneri saranno di scena stasera all'Unipol Domus, dove il tecnico Stefano Pioli opterà per un ampio turn-over. Le novità principali riguardano l'attacco, dato che Leao e Giroud riposeranno dopo le fatiche degli ultimi giorni. Il reparto avanzato milanista di conseguenza sarà guidato da Okafor, supportato a sinistra da Pulisic e a destra da Chukwueze. In Sardegna rientreranno sia Theo Hernandez che Calabria, ma soltanto il francese dovrebbe partire titolare contro i rossoblu. Le novità però riguardano anche il centrocampo, dove Yacine Adli è pronto ad indossare una maglia da titolare dopo tante panchine. Il tour de force che attende i rossoneri, impegnati già sabato pomeriggio contro la Lazio prima della trasferta di Dortmund, impone ampie rotazioni a Stefano Pioli.

09.19 - Questa sera contro il Cagliari, Stefano Pioli darà un po' di riposo ad Olivier Giroud e Rafael Leao, i quali partiranno inizialmente dalla panchina. In avanti spazio dunque ad un tridente inedito composto solo da giocatori arrivati a Milanello durante il mercato estivo: si tratta di Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Christian Pulisic.

09.00 - Dopo tante panchine (zero minuti in campo finora in questa stagione), per Yacine Adli è finalmente arrivato il momento di scendere in campo. Il francese sarà titolare questa sera contro il Cagliari: Stefano Pioli ha infatti scelto lui per sostituire l'infortunato Rade Krunic nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Per l'ex Bordeaux è una grandissima chance per dimostrare che il Milan ha fatto bene a tenerlo e che può essere utile alla causa rossonera.

Amici e amiche di Milannews.it, con il nostro live testuale vi faremo compagnia fino al fischio d'inizio del match di questa sera alle 18.30 del Milan sul campo del Cagliari, riportandovi tutti gli ultimi aggiornamenti che arriveranno dal ritiro della formazione rossonera in Sardegna. Restate con noi!!!