LIVE MN - Coronavirus - Milan, ripresa il 3 aprile. Parla Gazidis: "Priorità alla sicurezza"

21.55 - Chiusi i parchi, vietati gli spostamenti verso le case nei giorni festivi e prefestivi, consentita l’attività sportiva ma da soli e nei pressi della propria abitazione. Sarebbe questo il testo, secondo quanto riferito dal’Ansa, della nuova ordinanza emessa dal governo per contenere il contagio da Coronavirus.

Di seguito il testo integrale del provvedimento, diffuso appunto dall’Ansa. Le nuove misure avrebbero efficacia da domani, 21 marzo, a mercoledì 25, quando scadrà il DPCM più "restrittivo", che comunque dovrà essere aggiornato.

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”.

20.45 - Intervenuto direttamente ai microfoni dell'ANSA, Ivan Gazidis, ha parlato dell'emergenza coronavirus in casa Milan: "Voglio essere molto chiaro: la priorità del Milan è e sarà sempre la salute e la sicurezza dei nostri giocatori e del personale, della nostra comunità locale e globale, e soprattutto dei più vulnerabili tra noi. Tutto il resto, compreso il calcio - ha continuato -, assume un'importanza secondaria. Prenderemo tutte le nostre decisioni su questa base e, come tutti i cittadini, seguiremo le indicazioni dei nostri medici esperti e delle autorità competenti.

19.00 - AC Milan comunica che, in ottemperanza a quanto disposto da Governo e Istituzioni, Casa Milan e i propri Centri Sportivi di allenamento (Milanello e Vismara), resteranno chiusi almeno fino al 3 aprile. Il Club continuerà a monitorare gli sviluppi della pandemia applicando con il massimo scrupolo le disposizioni delle autorità governative, delle istituzioni sportive e di quelle sanitarie per dare la massima priorità alla salute e sicurezza dei propri dipendenti, tesserati e collaboratori.

18.30 - Come ogni giorno la Protezione Civile ha diramato il bollettino nazionale riguardante l'emergenza Coronavirus con la distinzione tra attualmente positivi, deceduti e guariti. Questi i dati:

• Attualmente positivi: 37.860 (+4.670)

• Deceduti: 4.032 (+627)

• Guariti: 5.129 (+689)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.655 (+157)

Totale casi: 47.021 (+5.986, +14,6%)

15.17 - Consueto punto stampa per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi apparso particolarmente pessimista sull'avanzata del Coronavirus: "I numeri non stanno andando bene, né quelli legati alle nuove infezioni né il numero legato ai decessi. Concorderemo con i sindaci un documento che verrà mandato come richieste al governo. È ovvio che, se dovessero essere disattese, a nostra volta emaneremo dei provvedimenti, che abbiamo stabilito debbano essere congiunti con la Regione e i sindaci, per limitare comunque queste attività che riteniamo incompatibili. Ci saranno limitazioni all'attività fisica, di tutte le attività negli uffici e negli studi professionali, chiusura dei cantieri, limitazione ulteriore nell'attività commerciale".

14.49 - Niente calcio fino al 2020-2021 a causa dell'emergenza Coronavirus. La previsione arriva dal virologo tedesco dell'Istituto Bernhard-Nocht di Amburgo, Jonas Schmidt-Chanasit. "Non è realistico pensare che questa stagione finirà", ha dichiarato alla Televisione Nordica di Germania (NRD). "Non credo che ad aprile si possa parlare di tornare a giocare. Neanche a porte chiuse, perché potenzialmente le persone potrebbero riunirsi nelle loro case per guardare le partite", le sue allarmi dichiarazioni circa la ripresa delle attività sportive.

14.15 - "Nella giornata di ieri le Forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 200.842 persone e 9.407 sono state denunciate". È quanto emerge dai dati del Viminale, che attraverso una nota stampa ha fatto il punto sui controlli effettuati dopo le disposizioni per il contenimento del virus. "Gli esercizi commerciali controllati sono stati 99.806, denunciati 205 esercenti e sospesa l'attività di 21 esercizi commerciali" . Questi invece i dati generali: "Salgono così a 1.427.011 le persone controllate dall'11 al 19 marzo 2020, 61.085 quelle denunciate ex articolo 650 C. P., 1.340 le denunce ex articolo 495 C. P., 743.532 gli esercizi commerciali controllati e 1.873 i titolari denunciati".

13.50 - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro del campionato: "Di scientifico non c'è nulla nella data del 3 maggio. E' una data ipotizzata. Stiamo lavorando su delle ipotesi di posizionamento di un calendario, ma oggi ogni previsione è priva di fondamento. Dobbiamo lavorare sulle ipotesi. E l'ipotesi 3 maggio farebbe chiudere il campionato al 30 giugno. Ma è ipotizzabile anche il 10 e il 17 maggio. Dobbiamo essere realisti. Oggi esiste una crisi di carattere generale, il calcio è in terza o quarta fascia nelle priorità. Ottimisticamente possiamo dire che c'è possibilità di ripartire. Vogliamo salvare la stagione 2019/20, ma bisogna avere la certezza di non danneggiare la stagione 2020/21. Vogliamo portare a termine questa stagione nel miglior modo possibile, consapevoli che viviamo uno stato di emergenza generale".

12.50 - "Tornare in campo ora è solo utopia". Questo il titolo a pagina 28 che Il Messaggero riporta con le parole di Damiano Tommasi, presidente dell'Aic. Quest'ultimo ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano e queste sono alcune delle sue dichiarazioni: "Si parla di date, ma è presto. Il problema è serio ed alcuni insistono come quei musicisti che continuano a suonare mentre il Titanic affonda".

12.26 - Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato un video con queste parole di Stefano Pioli: "Fondazione Milan ha istituito una raccolta fondi per supportare gli sforzi di AREU, agenzia impegnata nell'assistere coloro che sono stati colpiti dal Covid-19 in Lombardia. Sostegni insieme a noi chi lavora e lotta ogni giorno per fronteggiare questa emergenza. Combattiamo insieme questa battaglia al fianco di medici, dottori e infermieri a cui va il mio personale ringraziamento".

12.16 - L'UEFA pensa di bloccare per un anno il Fair Play Finanziario. A Nyon sono nate due commissioni proprio per esaminare i provvedimenti da prendere in questo delicato momento per tutto il calcio europeo e superare l'emergenza del flagello Coronavirus. Sono già partiti i lavori per il nuovo calendario, mentre la prossima settimana il presidente Ceferin ha convocato i rappresentanti degli stakeholder del calcio per un nuovo summit.

11.45 - "La Lega fa i conti e pensa al taglio degli stipendi": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, se non si riuscisse a concludere il campionato, le perdite si attesterebbero intorno ai 720 milioni di euro e per questo motivo la Lega di Serie A chiede l’intervento del Governo. Oltre alla modifica della Legge Melandri, la Lega pensa anche di chiedere al Governo un aiuto per poter tagliare gli ingaggi dei giocatori.

10.55 - Nella giornata di oggi andrà in scena l’assemblea a distanza dei presidenti di Serie A, per stabilire quando tornare ad allenarsi, e non solo. Claudio Lotito, presidente della Lazio, contro gli altri 19, e alla fine anche lui dovrà arrendersi: si tornerà in campo il 4 aprile, ovvero il giorno dopo quello consigliato dalla Federazione dei medici sportivi. I giocatori si alleneranno divisi in piccoli gruppi. Le sedute collettive, in cui si potrà tornare a esercitare anche la tattica, verranno rimandate di oltre dieci giorni: appuntamento al 15 aprile.

10.03 - "Sarà lunga". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de il Giornale in edicola stamani sull'emergenza Coronavirus: "E ora c'è voglia di esercito. Più morti che in Cina. I contagi crescono, nuova stretta: soldati nelle città. Congedi parentali, l'Inps è nel caoi totale".

09.44 - "Resisti Milano": così La Repubblica in apertura quest'oggi. Il quotidiano dedica il suo titolone centrale al capoluogo lombardo, uno dei più colpiti dal Coronavirus COVID-19. Nella città il record di contagi. Negozi e spostamenti: pronti nuovi stop. In Italia 3405 morti, superata la Cina. Conte: "Più medici in Lombardia".

09.20 - La Serie A prova ad immaginare un futuro, prossimo, senza virus. Ieri è stato messo in atto un tavolo tecnico informale tra i club per programmare la ripresa degli allenamenti. Ad eccezione del Presidente Lotito che vorrebbe far riprendere la squadra già lunedì, tutte le società hanno siglato oggi un protocollo d’intesa in videoconferenza. C’è l’accordo sul 4 aprile, sarà la data del ritorno in campo per allenarsi con le dovute precauzioni del caso e senza palla. Allenamenti a secco, accesso agli spogliatoi a gruppi e tante cautele in virtù dell’emergenza sanitaria. Quasi tutta la Serie A ha le idee chiare, prima la salute e poi il calcio. Con la minaccia Coronavirus, o almeno l'apice della stessa, alle spalle, dal 4 aprile le squadre potranno tornare ad allenarsi. Per la ripresa delle 'ostilità', bisognerà invece aspettare almeno un altro mese secondo il presidente Gabriele Gravina, il 3 maggio, seguendo anche il sentiero tracciato dal ministro dello sport appena ieri pomeriggio: "Il Ministro Spadafora ha ipotizzato quella data perché ci stiamo lavorando diversi giorni con la Federazione. Nel momento in cui il campionato Europeo è stato spostato al 2021, ci siamo posti una serie di date per capire quando partire. L'idea è 3 maggio perché con qualche turno settimanale possiamo finire al 30 giugno, ma non escludiamo 10 e 17 e quindi sforare".

09.00 - "Pronto l'esercito per i controlli": questa l'apertura odierna del Corriere della Sera. Verso misure più restrittive per supermercati e passeggiate. Crescono i contagi nella provincia di Milano. Mattarella, appello ai leader. Da noi più morti che in Cina. Emergenza e vittime a Madrid, gli hotel trasformati in ospedali.