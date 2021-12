LIVE MN - Dalle 17.30 siamo in diretta su Twitch! I temi: Football Manager con LucullusGames, calciomercato e recuperi

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti!

A partire dalle 17.30 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

Oggi puntata con un ospite speciale! Insieme a noi ci sarà Alessandro "LucullusGames", punto fermo della community italiana di Football Manager! Con lui parleremo sia di calcio giocato che di quello virtuale, ovviamente il tutto a tema rossonero. Sapevate che una delle sue tattiche migliori create sul simulatore calcistico di Sports Interactive prende spunto proprio dalle idee di mister Stefano Pioli? Oltre a questo ci sarà spazio anche per il calciomercato, con il Milan sempre alla ricerca di un difensore centrale, e alla ripresa degli allenamenti a Milanello prevista per domani, con diversi giocatori sulla via del recupero e che puntano già al big match del 6 gennaio contro la Roma.

Ne discuteremo a partire dalle 17.30 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara e Manuel Del Vecchio, conduce Antonello Gioia.

Sarà una puntata da non perdere, vi aspettiamo!