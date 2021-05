LIVE MN - Femminile, Milan-Hellas (0-1) - Gol del Verona con Jelencic

17' Mauri prova ad imitare Jelencic: palla altra sopra la traversa.

13' Gol dell'Hellas Verona. Ancora Jelencic da lontanissimo, ma questa volta la palla termina in rete.

11' Ci prova Jelencic dalla distanza: palla fuori

6' Hasegawa prova il cucchiaio da fuori area: conclusione poco ponte che termina tra le braccia di Durante.

3' Ripartenza del Milan con Bergamaschi, ma la numero 7 colpisce male e spreca un'occasione.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al centro sportivo Vismara. Manca ormai poco al fischio d'inizio del match tra Milan e Hellas Verona, valido per l'ultima giornata del campionato di Serie A 20/21. Si preannuncia una bella partita tra due squadre che non hanno più obiettivi da raggiungere, ma che ci tengono a chiudere bene la stagione. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

Milan femminile: Babb; Vitale, Agard, Spinelli; Bergamaschi, Hasegawa, Mauri, Rizza; Dowie, Salvatori Rinaldi.

Hellas Verona femminile: Durante; Mella, Ambrosi, Jelencic; Ledri, Colombo, Santi, Sardu, Motta; Haydee, Nichele.