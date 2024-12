live mn Fonseca in conferenza: "Jimenez è titolare. Ottimista per Pulisic a Roma. Cardinale? Ho sempre avuto sostegno"

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Hellas Verona-Milan.

Segui in diretta le dichiarazioni di Paulo Fonseca nel live testuale di MilanNews.it.

Come sarà il suo Natale?

"Sereno sereno non sarà, ma è meglio quando si vince. Sono soddisfatto, era importante vincere. Penso che abbiamo meritato di vincere e la vittoria era importante per portare fiducia ai giocatori. Avevamo tanti infortuni più quello di Leao".

Bollettino medico.

"Rafa mi ha detto che non è niente di speciale, credo che potremmo averlo contro la Roma. Sono ottimista su Pulisic per la Roma, ma vediamo durante la settimana".

La difesa non subisce gol.

"Sono soddisfatto della prestazione difensiva della squadra. Abbiamo trovato stabilità. Abbiamo avuto sì tanto possesso palla, ma abbiamo sempre sbagliato le decisioni. Sono cose su cui dobbiamo continuare a lavorare".

Come ha visto Jimenez e Theo?

"Jimenez è titolare in questo momento, ha giocato le ultime due partite. Alex ha lavorato tanto, è stato decisivo e deve continuare. Io voglio questa energia, questa voglia di correre, noi abbiamo bisogno di questo. Se è un ragazzino o no, non mi interessa".

Sarà una valutazione tecnica?

"Deve continuare così. Vedremo in che posizione, oggi ha giocato anche da esterno".

Come mai abbiamo aspettato dicembre per vedere Jimenez?

"Ora è diventato un giocatore della nostra squadra".

Oggi il comunicato della società su Cardinale. Sente questa stabilità anche lei?

"Hoi avuto sin dal primo giorno il sostegno della società. Per me non cambia come mi fanno sentire. Ho sentito sempre grande sostegno da parte della società".

Termina qui la conferenza.