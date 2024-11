live mn Gabbia in conferenza: "Rinnovo Theo e Maignan? Spero con tutto il cuore che possano restare. Li vedo felici qui"

Matteo Gabbia, difensore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Empoli, valida per la quattordicesima giornata di Serie A.

Segui le dichiarazioni di Gabbia con il live testuale su MilanNews.it.

Cosa ne pensi delle parole di Fonseca sul tuo rinnovo?

"Sono molto felice delle parole del mister: lui è quello che ci dà imput e feedback su quello che facciamo. Per il rinnovo sono molto contento, lo sapete quanto ci tenevo. E la giornata di oggi dà continuità a dei giorni belli per me".

È questo il modulo?

"Abbiamo avuto solidità diversa rispetto ad altre occasioni. Ma la cosa importante è quella di elogiare i ringraziare i nostri attaccanti che ci danno una grande mano".

Com'è Camarda?

"Non sono io a dirlo. Si vede dalle cose che prova, come la rovesciata oggi, che sono cose che sono dentro di lui. Si allena sempre con la testa: è questa la sua strada. Ce lo coccoliamo, ce lo teniamo e speriamo che in futuro possa darci soddisfazioni".

Ci credete ancora nello Scudetto?

"Abbiamo la possibilità nelle nostre mani di rendere questa stagione importante e speciale".

MN - I compagni come Theo e Maignan seguiranno il tuo esempio anche sul rinnovo?

"Per i compagni che ho lo spero davvero, poi non posso io a decidere, ma spero con tutto il cuore che possano rimanere ancora tanti anni con noi. Ma qui li vedo tutti felici. Io cerco di fare il massimo durante gli alelnamenti, di fare quello che mi viene: se poi queste cose vengono prese dai miei compagni come uno stimolo, mi fa solo piacere".

Termina qui la conferenza.