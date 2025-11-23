live mn Inter-Milan (0-0): ancora decisivo Maignan, questa volta su Lautaro

41' | Dopo un momento pro Inter il Milan ha reagito con un tenativo, innocuo, di Saelemaekers da poco fuori il limite dell'area.

37' | SI SALVA IL MILAN, ALTRO PALO PER L'INTER! Ancora Maignan miracoloso, questa volta su Lautaro, che di prima intenzione aveva sfruttato nel migliore dei modi la torre di Thuram. Decisiva la deviazione dell'estremo difensore francese sul palo.

36' | Grande lettura di Bartesaghi, che intercetta il tentativo di destro di Casrlos Augusto.

35' | Fase della partita spezzettata da qualche fallo di troppo, da una parte e dall'altra.

29' | Altra giocata sontuosa di Thuram, che con una finta di corpo illude Pavlovic servendo Calhanoglu, che di sinistro non riesce a prendere la porta di poco fuori il limite dell'area.

28' | Cross intelliggente di Saelemaekers dalla destra che ha preso in controtempo la difesa dell'Inter. Nessuno degli attaccanti del Milan sono però riusciti ad impattare il pallone, commettendo anche un fallo in attacco.

27' | TRAVERSA INTER! Acerbi taglia sul primo pallo e anticipa tutti di testa. Il tentativo del difensore nerazzurro si è però spento sulla traversa che ha salvato il Milan.

26' | Incomprensione tra Maignan e Gabbia che per non rischiare nulla spedisce la palla in calcio d'angolo per l'Inter.

26' | Brutto fallo di Pavlovic su Thuram. Semplice richiamo per il difensore rossonero.

25' | Tentativo di Fofana dalla lunga distanza. La conclusione si è però spenta (di tanto) alta sopra la traversa.

21' | Fase della partita dove il Milan sembrerebbe aver preso fiducia, nonostante la tanta confusione in mezzo al campo.

19' | Grande chiusura di Acerbi su un traversone più che interessante arrivato dalla sinistra di Bartesaghi.

16' | Primo squillo del Milan con Bartesaghi, che da dentro l'area di rigore ha schiacciato troppo il tiro di mancino non impensierendo più di tanto Somer.

15' | Conclusione alta di Sucic che ci ha provato di controbalzo sugli sviluppi di calcio d'angolo.

12' | Grande intervento in scivolata di Tomori su Sucic da dentro l'area di rigore. Scivolata rischiosa ma pulita, sul pallone.

10' | Primi 10 minuti del derby andati. Inter in controllo del pallone. Il Milan si difende.

6' | Gioco momentaneamente fermo per consentire le cure a Gabbia, uscito malconcio da uno scontro di gioco con Lautaro Martinez.

3' | Subito Maignan miracoloso su un incredibile tentativo di girata di Thuram.

2' | Pavlovic chiude su Thuram. Calcio d'angolo per l'Inter.

1' | Si parte a San Siro, è cominciato il derby!

------

È quel giorno lì. È quella sera lì. Amiche ed amici di MilanNews un caloroso buonasera da Lorenzo De Angelis. 12esima giornata di Serie A Enilive, positicipo della domenica sera, a San Siro va in scena una delle partite più attese della stagione, se non la più attesa, il derby di Milano, quello della Madonnina, tra l'Inter di Christian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri.

Una partita importante, ma non ancora decisiva, ma che bisogna vincere per non perdere il treno di quelle davanti che hanno vinto tutte (Napoli, Bologna e Roma). Considerando il valore tecnico delle due squadre e la posta in palio, che resta comunque alta, questo 256esimo derby della storia si pronostica essere ricco di emozioni che vi invitiamo a seguire grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

INTER-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disp.: Martinez J., Calligaris, de Vrij, Bisseck, Luis Henrique, Zielinski, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito, Cocchi, Alexiou. All. Chivu

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Loftus-Cheek, Jashari, Nkunku. All. Allegri.