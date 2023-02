LIVE MN - Inzaghi in conferenza: "Non ricordo un derby vinto e dominato in questo modo"

MilanNews.it

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, si è così espresso in conferenza stampa post derby: "Sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti alla squadra perché sono stati perfetti, non ricordo un derby vinto e dominato in questo modo. Non dimentichiamo che venivamo da un quarto di finale di Coppa Italia dispendioso. Abbiamo fatto un grande derby, vincerne due in venti giorni credo non capiti sempre. Non guardiamo né avanti né indietro in classifica, ma solo a noi".

Il ritorno di Brozovic come cambia gli equilibri a centrocampo?

"S'incastra a meraviglia con tutti, è un giocatore fortissimo, come Lukaku: ci sono mancati quattro mesi e qualcuno se ne ricorda. Gli altri hanno passato un girone di Champions, vinto la Supercoppa e dopo qualche inciampo iniziale penso che abbiano vinto quasi tutte le partite. Contando Monza penso saremmo stati pressoché perfetti in campionato".

Se l'aspettava un Milan così rinunciatario?

"Se ne è parlato in questi giorni, ma mi sono preoccupato più dei miei indipendentemente da se il Milan avesse giocato a 3 o a 4".