live mn Italiano: "Il Milan ha un doppio schema che mette alla fine. Lo sapevamo, ma per mercoledì dobbiamo studiarlo meglio"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, match valido per la 36esima giornata di Serie A.

Cosa vi lascia questa partita?

"Sono quei 15-20 minuti finali che hanno rovinato 70 minuti fatti bene. Siamo venuti qui a San Siro con grande personalità, abbiamo studiato qualcosa, avevamo palleggio con alcune caratteristiche: la strategia era corretta. Di solito chi subentra ci dà qualcosina in più. Stavolta è successo al nostro avversario, perché loro con i cambi hanno cambiato la partita. Può capitare. Quei 15-20 minuti non ci capitavano da tanto tempo. In vista di mercoledì dobbiamo sistemare qualcosina, perché quando concedi spazio a questi campionati ti castigano. Ci prepareremo per mercoledì".

C'è dispiacere per la classifica?

"Per stare in quelle zone di classifica non devi mai rallentare e noi nelle ultime partite lo abbiamo fatto. Oggi volevamo aggiungere punti, venendo qui contro una grande squadra. Vogliamo ottenere il massimo, ma ora il focus sarà totalmente sulla finale".

È rimasto sorpreso tatticamente dal Milan?

"Il Milan sta facendo questo da alcune partite. Negli ultimi 15-20 minuti cambiano sistema ed eravamo preparati. Ma abbiamo perso quel pallone in quel modo e loro con quegli spazi ti fanno male. Per mercoledì dobbiamo stare attenti a questo doppio sistema. Recuperemo qualche giocatore, avremo altre forze fresche".

Come stanno gli infortunati?

"Ndoye, Holm e Odgaard, oggi abbiamo tenuto a riposo Ferguson e Miranda. Mi auguro di tenerli tutti a disposizione per mercoledì".

