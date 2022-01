LIVE MN - Milan, ora le cessioni: saranno poi sostituite? Ne parliamo dalle 19 in diretta su Twitch

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

A partire dalle 19:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

In questa settimana non ci saranno partite di campionato, ma il calciomercato tiene tutti sulle spine! Dopo l'arrivo di Marko Lazetic, il Milan pensa ad alcune cessioni: sono tre, in particolare, i nomi che presto potrebbero lasciare la maglia rossonera. Vi daremo tutti gli aggiornamenti in diretta, provando anche a discutere insieme su possibili ultimi profili in entrata. Non mancheranno gli aggiornamenti ad una settimana dal derby: riusciranno a recuperare Kessie, Tomori e Ibrahimovic?

Ne discuteremo con voi dalle 19 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Enrico Ferrazzi, Filippo D'Angelo e Gianluigi Torre; conduce Antonello Gioia.

Vi aspettiamo!