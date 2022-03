LIVE MN - Milan primo senza *, ma caos arbitri. Calciomercato: ancora Maldini-Massara, e se Kalulu... | Ne parliamo alle 19 in diretta Twitch

© foto di MilanNews

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

A partire dalle 19:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

Dopo la vittoria contro l'Empoli e il pareggio dell'Inter contro il Torino, il Milan è capolista reale della Serie A con 3 punti di vantaggio sul Napoli, 4 sull'Inter e 7 sulla Juve. Commenteremo insieme le ambizioni Scudetto dei rossoneri: il nostro destino dipende da noi, a meno che gli arbitri... Non mancheranno, ovviamente, le ultime di calciomercato con il punto sui rinnovi di Maldini e Massara e la questione Kalulu.

Ne discuteremo con voi dalle 19 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Filippo D'Angelo e Manuel Del Vecchio; conduce Antonello Gioia.

Vi aspettiamo!