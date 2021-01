LIVE MN - Pioli in conferenza: "Kjaer ha un'infiammazione che non lo fa giocare tranquillo. Mi è piaciuto Meitè"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, commenterà in conferenza stampa la vittoria alla Sardegna Arena dei rossoneri contro il Cagliari.

23.04 – Inizia la conferenza stampa.

<strong>Manca solo un punto per il titolo di campione d'inverno.</strong>

"Ci avviciniamo bene alla prossima partita, non era facile vincere bene e meritatamente come oggi in un campo difficile".

<strong>Due parole su Ibra.</strong>

"È un campione in tutto quello che fa, con il suo rientro abbiamo altre possibilità tattiche e siamo ben contenti di averlo. Riesce ancora a sorprendermi, anche se ormai lo conosco bene: da lui bisogna aspettarsi il massimo, ma oggi ha fatto anche qualcosa oltre".

<strong>

Come sta Kjaer? Un commento su Meitè. </strong>

Kjaer ha un'infiammazione che non lo fa giocare tranquillo, a fine primo tempo sentiva fastidio e non lo abbiamo voluto rischiare. Mi è piaciuto Meitè, mi sembra abbia le qualità giuste per esserci utile".

23.06 – Termina la conferenza stampa.