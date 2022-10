LIVE MN - Pioli in conferenza: "Non abbiamo assolutamente pensato alla Champions. C'è delusione"

A breve mister Pioli parlerà in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Juric. Rimanete con noi per seguire in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero.

Cosa lascia questa sconfitta? "Delusione, potevamo fare meglio. Sapevamo che sarebbe stata sporca, difficile, fisica. Ma dovevamo muoverci meglio senza palla, abbiamo fatto fatica a trovare soluzioni. Dopo è diventata molto difficile. Ad inizio ripresa abbiamo giocato meglio ma non siamo riusciti a far gol subito, poi la partita è andata nella direzione congeniale al Torino":

Avete pensato alla Champions? "Tecnicamente e tatticamente potevamo fare meglio. Non è stata la nostra serata migliore. Per preparare bene la Champions sapevamo che dovevamo fare bene stasera. Non abbiamo pensato assolutamente alla Champions".

La squadra dipende da Bennacer? "Non voglio togliere nulla alle sue qualità, ma non siamo assolutamente dipendenti da Bennacer: oggi i mediani erano marcati a uomo, dovevamo fare meglio con i terzini".

Si aspettava un Torino così? "Sì, il Torino ha preso tutte le posizioni che ci aspettavamo. Ha fatto la sua gara ed ha fatto meglio di noi".

Come si prepara ora la gara di Champions? "Stasera dormiamo a Milanello, domani valuteremo tutto. Non credo sia difficile preparare la partita di mercoledì: abbiamo il primo step stagione, la preparemo con la mentalità giusta".