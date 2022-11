LIVE MN - Pioli in conferenza: "Siamo i Campioni d'Italia, chi ci affronterà troverà una squadra forte"

MilanNews.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa post Milan-Salisburgo.

Come valuta il raggiungimento degli ottavi dopo questa larga vittoria?

"Nel primo tempo abbiamo sofferto un po'. Questo è solo il primo passaggio, non dobbiamo fermarci mentalmente. Siamo in Europa, non dobbiamo essere felici di essere arrivati agli ottavi ma puntare a superare anche quelli".

Milan affamato e scheggia impazzita agli ottavi?

"Questo gruppo ha fame e ha voglia di fare il possibile e anche di più. Poi siamo i campioni d'Italia, non siamo qui a caso. Ho giocatori forti, chi ci troverà affronterà una squadra forte. Poi chi vince i gironi di Champions ambisce per forza a vincerla, quindi vedremo. Ora vogliamo solo tornare bene sul campionato perché l'obiettivo è essere in corsa su tutto il 4 gennaio. Ci sarà da spingere forte in queste ultime partite".

Con questo successo Pioli è entrato nella storia del Milan?

"Siamo entrati tutti in un pezzettino della storia del Milan, che è così piena di successi. Il rinnovo? Io e i dirigenti siamo ancora convinti di poter crescere, dobbiamo lavorare bene per il futuro. Voglio spendere due parole anche sui tifosi: c'è un'atmosfera incredibile, li ringrazio perché ci spingono e ci fanno vivere delle emozioni importanti".

C'è una squadra che vorrebbe incontrare particolarmente?

"Chi arriverà sarà forte, sarà stimolante ed emozionante. Ma c'è tempo per prepararci, ora pensiamo al campionato anche perché non ho un avversario preferito o che vorrei affrontare".