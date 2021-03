LIVE MN - Primavera, Fiorentina-Milan (3-1) - Brutta sconfitta per i rossoneri

Brutta sconfitta per i rossoneri, che continuano una stagione caratterizzata da alti e bassi. Rossoneri in balia dell'avversario per gran parte del match. La lotta ai Play off continua con molte difficoltà

93' Triplice fischio.

90' Tre minuti di recupero.

88' Tris della Fiorentina. Scambio tra Pierozzi e Monteanu nell'area rossonera, con il secondo che fa partite il mancino e realizza la terza rete per la squadra di Aquilani.

86' Altri due cambi per il Milan: fuori Tonin e Brambilla, dentro Coli Saco e Di Gesù.

83' Gol della Fiorentina. Pierozzi sfrutta una palla vagante al limite dell'area, prova la conclusione e realizza la rete del vantaggio viola. 2-1.

81' Serprentina di Bianco in area di rigore rossonera. Il destro dell'esterno viola viene bloccato da Jungdal.

78' Cambio nella Fiorentina: fuori Gentile e Milani, dentro Neri e Spalluto.

75' Ci prova ancora El Hilali dal limite. Palla troppo centrale.

70' Cambio per la Viola: fuori Di Stefano, dentro Tirelli.

69' GOOOOOOOOOL DEL MILAN!!! Ottimo lavoro di Tonin, che prova la conclusione ma viene deviata. La palla quindi arriva sui piedi di El Hilali che, tutto solo, la piazza sul secondo palo e realizza la rete del pareggio. 1-1

66' Ancora Fiorentina sempre con Monteanu. L'attaccante viola prova lo scavetto, ma Jungdal blocca.

62' Cambio per il Milan: dentro Oddi e Nasti, fuori Kerkez e Bright

55' Gol della Fiorentina! Voragine nella difesa rossonera, che permette a Monteanu di andare a tu per tu con Jungdal. L'attaccante viola non sbaglia. 1-0.

51' OCCASIONE MILAN! Rigore in movimento per El Hilali, che di prima spara altissimo sopra la traversa. Rossoneri vicinissimi al vantaggio.

45' Inizia il secondo tempo.

Quarantacinque minuti ad altissimo livello da parte di tutt'e due le squadre. Partita molto equilibrata, con i rossoneri che trovano la loro prima vera occasione a pochi secondi dal duplice fischio dell'arbitro.

46' Fine primo tempo.

45' Ripartenza del Milan. El Hilali arriva al tiro dal limite dell'area, ma Brancolini respinge.

34' Ritmi altissimi, ma poche le occasioni di gol.

28' Punizione di Mionic dal limite dell'area: deviazione e corner.

27' Primo cartellino della gara: giallo per Chiti.

23' Sul corner: mischia in area di rigore, ma i rossoneri riescono a spazzare via il pallone.

21' Tiro di Bianco dal limite dell'area. Deviazione e corner.

15' Sale Kerkez, che dal limite dell'area riesce ad arrivare al tiro. Palla che vola in cielo.

11' Sprint di Coubis sulla destra, che riesce a mettere in mezzo per Hilali che non riesce ad arrivare sul pallone.

7' Inizio di match divertente, con le due squadre molto propositive.

1' Si parte!

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan:

FIORENTINA: Brancolini, Gentile, Pierozzi, Chiti, Fiorini, Milani, Corradini, Munteanu, Bianco, Di Stefano. All. Aquilani.

MILAN: Jungdal, Coubis, Cretti, Michelis, Bright, Frigerio, Brambilla (C), Mionic, Kerkez, El Hilali, Tonin. All.: Giunti.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Fiorentina-Milan, valida per il tredicesimo turno di Primavera 1. I rossoneri arrivano dalla vittoria contro l'Ascoli. Sarà un match tutto da vivere e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.