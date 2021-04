LIVE MN - Primavera, Milan-Juventus (0-1) - Sconfitta immeritata per i rossoneri

Dopo novantaminuti, la Juve vince 1-0 grazie al gol di De Graca. L'attaccante bianconero decide il match con una rete nella prima metà di primo tempo. Una sconfitta immeritata quella del Milan, che crea tantissime palle gol ma non riesce a finalizzarle.

96' Finisce qui, vince la Juve 1-0.

90' Sei minuti di recupero.

86' Cambio nel Milan: fuori Kerkez, dentro Oddi.

80' Occasione per il Milan! N'Gbesso vince un rimpallo, la palla finisce in porta e Garofani salva tutto.

76' Doppio cambio nel Milan: dentro Tonin e N'Gbesso, fuori Nasti e Roback.

70' Ancora Jungdal! Ancora Da Graca, a tu per tu con l'estremo difensore rossonero, viene ipnotizzato. Il numero 1 tiene in piedi il Milan.

64' Brambilla serve El Hilali, che di sinistra mette fuori di poco.

62' Cambio nel Milan: fuori Mionic, dentro Coli Saco.

58' Cartellino giallo per Obarettin.

55' Occasione per la Juventus: salvataggio incredibile di Jungdal su un tiro ravvicinato di De Winter. Rossoneri ancora in gara.

51' Tiro al volo di De Graca al volo, ma il pallone esce fuori di molto.

46' Milan subito pericoloso: cross di Nasti che diventa un tiro. Corner per i rossoneri.

45' Inizia il secondo tempo.

Juventus e Milan si dividono il primo tempo. Primi venti minuti di dominio dei bianconeri, in cui hanno trovato la rete dell'1-0 grazie al gol di Da Graca. Poi i rossonero sono usciti dal pressing della Juventus e hanno creato diverse occasioni, tra cui una divorata da Roback.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

43' Altra occasione per il Milan! Roback brucia in velocità Ricci e a tu per tu con Garofalo si divora il gol del pareggio.

40' Occasione Milan! Roback lanciato a rete da Nasti viene anticipato da Garofani, che spedisce il pallone fuori.

36' La punizione di Mionic colpisce la barriera. L'azione continua con il croato, che mette un traversone per la testa di Roback, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

34' Buona fase della gara per i rossoneri, che ora hanno un'occasione con una punizione dal limite dell'area.

32' Ancora Milan con El Hilali. Il numero 10 rossonero punta De Winter, lo supera ma il tiro è ancora una volta troppo centrale e di facile amministrazione per Garofani.

29' Prima vera occasione per i rossoneri: Nasti serve El Hilali, che si gira e prova subito il tiro. Para Garofani.

28' Bellissima azione del Milan, ma sul più bello El Hilali viene atterrato in area di rigore. I rossoneri alzano la voce, ma l'arbitro lascia giocare.

27' Cross di Coubis per Nasti, che di testa spedisce tra le braccia del portiere.

24' Primo cartellino giallo del match: ammonito Nasti.

20' Rossoneri in difficoltà. Fin qui Juventus molto meglio del Milan.

11' Pressing alto di Roback su Garofani, che per poco non realizza la rete del pareggio dopo una carambola.

9' Errore di Coubis che, al limite dell'area di rigore, regala palla a Sekulov. Il numero 7 bianconero serve Iling-Junior, ma la conclusione dell'inglese termina fuori.

7' Lunga rimessa laterali di Coubis per la testa di Mioni, ma la palla si spegne sul fondo.

4' Gol della Juventus. Ottimo pallone di Soule per Da Graca, che a tu per tu con Jungdal realizzata la rete dell'1-0.

3' Molti errori dei rossoneri in questo inizio di match.

2' Un fallo non fischiato a El Hilali scatena la ripartenza della Juve con Iling-Junior, ma i bianconeri non sfruttano l'occasione.

1' Si parte! Primo pallone per i bianconeri.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Milan-Juventus, valida per il diciottesimo turno di Primavera. I rossoneri arrivano dal pareggio contro l'Atalana per 1-1. Sarà un match tutto da vivere e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

Milan: Jungdal, Coubis, Obaretin, Michelis, Kerkez, Frigerio, Brambilla, Mionic, El Hilali, Nasti, Roback. All. Giungi

A disposizione: Moleri, Pseftis, Oddi, Pobi, Filì, Tahar, Tolomello, Saco, Cretti, Robotti, Tonin, N'gbesso

Juventus: Garofani, Mulazzi, Ntenda, Barrenechea, De Winter, Riccio, Sekulov, Miretti, Da Graca, Soule Malvano, Iling-Junior.

A disposizione: Raina, Scaglia, Fiumano, Omic, Turicchia, Cotter, Sekularac, Cerri, Bonetti.