LIVE MN - Sottil in conferenza: "Ci godiamo questa vittoria e ora guardiamo la classifica"

Il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, ha parlato così in conferenza stampa al termine del match contro il Milan: "Ho sempre detto che questa squadra ha sempre fatto la prestazione, una squadra che lavorava seriamente, che mi segue passo per passo e non ha mai smesso di credere nelle proprie potenzialità, ero convinto che sarebbero tornati protagonisti del campionato e lo hanno fatto. Ora però c'è da stare con i piedi per terra, sono stati bravi, bisogna dare però le giuste dimensioni al proprio percorso. La squadra sta facendo un campionato straordinario, siamo settimi a 38 punti insieme alla Juventus, ma quello che mi è piaciuto di più è rivedere una squadra sbarazzina, sono veramente orgoglioso di questi ragazzi. Ci godiamo questa vittoria e ora guardiamo la classifica, ora sì che conta. Mancano undici partite e posso dire che ci siamo anche noi".