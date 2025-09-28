live mn Tomori: "Quando è arrivato, Allegri ci ha detto subito che dovevamo subire meno gol. Basta andare in giro per il campo a rubare palla!"

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli.

Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Come stai?

"Mi sento bene, come la squadra, fisicamente e mentalmente. Dopo una partita così ci sono tante emozioni. L'anno scorso non abbiamo cominciato come volevamo, ma questa in maniera diversa, migliore. Abbiamo fatto una grande partita".

Sei qui per vincere?

"Quando indossi la maglia del Milan c'è sempre la voglia di vincere. Poi è difficile, perché le squadre in campionato sono forti. Ma anche noi lo siamo e lo abbiamo dimostrato stasera".

MN - Cosa è cambiato dal punto di vista difensivo?

"Siamo compatti, siamo uniti. Sapevamo prima della partita che loro sono una buona squadra, che loro giocano bene la palla, quindi la compattezza e l'ordine erano cose di cui abbiamo parlato. Abbiamo iniziato bene, fatto due gol, poi nel secondo tempo è stata una partita diversa. Ma siamo rimasti uniti e abbiamo portato a casa tre punti".

Avete uno spirito diverso?

"Non so dove ci può portare. Ora restiamo focalizzati sulla prossima partita, perché anche con la Juve è una partita importante e abbiamo un'altra occasione per dimostrare che squadra siamo".

Allegri cosa vi ha dato?

"Il mister è stato qua, ha lavorato con tanti giocatori forti e sa cosa serve a una squadra per vincere. Quando Allegri è arrivato qua ci ha detto subito che non dobbiamo subire tutti i gol dell'anno scorso. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo seguito il mister non lasciando compatti, non lasciando buchi, non andando in giro per il campo a rubare il pallone. A volte serve stare calmi, serve pazienza, perché poi quando abbiamo la palla abbiamo la qualità per far male".