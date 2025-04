live mn Yeboah: "Non so perché non abbiano controllato al Var il contatto con Pavlovic"

E' terminata la sfida del Penzo: il Milan si è imposto 2-0 sul Venezia grazie alle reti di Pulisic e Gimenez. Per i giocatori arancioneroverdi interviene in conferenza stampa John Yeboah.

L'umore della squadra com'è? Meritavate di più?

"Penso che come squadra abbiamo fatto un'ottima prestazione. Chiaramente dovevamo essere un po' più concentrati. Credo in questa squadra, nel poter centrare la salvezza, dobbiamo continuare a crederci per spingere forte ".

In cosa sei cresciuto? Sembra sia scattato qualcosa in te.

"Probabilmente il gol che ho fatto contro l'Empoli mi ha dato molta fiducia e una svolta. Sentivo la fiducia del gruppo già da prima, oggi penso di aver giocato una delle mie migliori prestazioni in carriera a livello personale".

Era rigore per te quel contatto sospetto?

"Per me era rigore chiaro, non ha toccato palla. Non so perché non abbiano controllato al Var, il rigore poteva essere una grossa opportunità per noi. Ci concentriamo sul campo".