LIVE MN - Zaffaroni in conferenza: "Milan coi titolarissimi e motivatissimo"

Marco Zaffaroni, tecnico del Verona, è presente in conferenza stampa al termine del match contro il Milan. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MN.

C'è lo spareggio...

"Verdetto che va accettato. Abbiamo fatto una grande rincorsa, recuperando tantissimi punti... Sarebbe stata la ciliegina sulla torta concluderlo oggi, ma il campo ha detto questo. Ci vogliamo preparare bene a questa gara per coronare la rincorsa".

C'è stanchezza?

"La stanchezza c'è, per tutti. È da dicembre che diciamo che ogni domenica è l'ultima spiaggia... La prestazione di oggi è confortante, siamo venuti fuori bene nel secondo tempo. Eravamo in parità a 5 minuti dalla fine e ci stavamo giocando la partita contro una squadra fortissima. Ora però si azzera tutto".

Come si azzera tutto?

"Ci sono tutte le condizioni per fare la nostra partita domenica, per raggiungere il nostro obiettivo. Il Milan è il Milan, ma nel secondo tempo siamo venuti fuori bene. Sono sicuro che la squadra sarà in grado di tirare fuori la prestazione con lo Spezia per coronare questo lungo cammino che abbiamo fatto".

Cosa non è andato oggi?

"Giocavamo contro il Milan, che ha vinto lo Scudetto l'anno scorso e che è arrivata in semifinale di Champions; ed erano tutti i titolarissimi e tutti motivatissimi. Lo devi accettare. Il rammarico è aver preso gol a fine primo tempo. Nel secondo tempo siamo venuti fuori, abbiamo creato opportunità e siamo riusciti a raggiungere il pareggio. Poi giocavamo contro il Milan..."

Grazie Roma?

"Probabilmente domenica scorsa lo Spezia ha detto grazie Empoli... È il calcio, domenica si tira la riga. Pochi mesi fa giocarci lo spareggio era impensabile, vogliamo a tutti i costi coronare questa rincorsa".