Liverpool-Atletico 2-0 al 45', espulso Felipe: salterà il Milan

Fine primo tempo ad Anfield. Dopo trentasei minuti di match, con il Liverpool in vantaggio 2-0 grazie ai gol di Diogo Jota e Sadio Mane, l'Atletico rimane in dieci uomini: Felipe, difensore colchoneros, è stato espulso dopo un fallo su Mane. Il brasiliano salterà il match contro il Milan, valido per la quinta giornata dei gironi di Champions.