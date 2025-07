Liverpool-Milan 1-1 all'intervallo, oggi rossoneri spigliati e più sicuri

I primi 45 minuti di Liverpool-Milan hanno regalato un buon calcio, tanti ribaltamenti di fronti, giocate tecniche di livello e varie azioni da gol. E a differenza del precedente match amichevole contro l'Arsenal oggi c'è anche il Milan a dire la sua. Squadra compatta, corta, spigliata e concreta, con un Leao centravanti in versione tirata veramente a lucido.

È infatti proprio il portoghese a sbloccare il match dopo una delle sue classiche cavalcate, imbeccato da Pulisic, che termina con un sinistro glaciale che fulmina Alisson. È un Rafa coinvolto, sicuro, voglioso di mettersi in gioco. I compagni non sono da meno, con un Pulisic in grande spolvero: il numero 11 ha tirato fuori 2-3 giocate dal cilindro che avrebbero meritato il gol. Bene i centrocampisti, con un Loftus nuovamente coinvolto e dentro il gioco. Attenti i tre centrali, nonostante gli avversari imprevedibili e sfuggenti. Il gol di Szoboszlai è stato bello tanto quanto quello di Leao: gesto tecnico importante, imparabile per Maignan. Nel finale la squadra di Allegri ha sfiorato il raddoppio con Pulisic e Bartesaghi.