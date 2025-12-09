Liverpool, Slot si dice sorpreso da Salah: ecco perché non l'ha convocato

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - "Non mi aspettavo queste dichiarazioni di Salah per come si era allenato e per come si era comportato nei giorni scorsi, assolutamente no. La reazione è quella che abbiamo deciso immediatamente: non è stato convocato e non sarà della partita. L'unica comunicazione che abbiamo avuto dopo sabato è la non convocazione. Prima abbiamo parlato spesso, a volte più a lungo a volte meno": lo dice il tecnico del Liverpool Arne Slot alla vigilia della sfida contro l'Inter per spiegare la decisione di partire senza Salah dopo lo sfogo del giocatore attraverso i media. "Se giocherà contro il Brighton? Siamo alla vigilia di una importante partita contro l'Inter.

Valuteremo. Sono fermamente convinto - aggiunge - che ci sia sempre la possibilità che un giocatore torni a giocare. Se ha giocato la sua ultima partita col Liverpool? Non posso rispondere in questo momento". (ANSA).