Lo Monaco: "Inter, Milan e Napoli possono lottare per il titolo"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l’ex amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, ha parlato della scorsa Scudetto: "Chi può lottare per il titolo? Inter, Milan e Napoli. Deluso dalla Juventus. Il cambio è stato troppo drastico. Pirlo non ha esperienza. Per la squadra qualche anno è passato, ci sono carenze in mezzo al campo. Non ha la solita marcia e questo deve ringalluzzire le società che hanno ambizioni di poter lottare per lo Scudetto".