Lo sfogo di Trevisani: "Perché se Allegri e Mourinho vincono 1-0 giocando male sono dei miti, mentre se lo fa Pioli è un c*****e?"

Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e di Pioli nella più recente puntata di Fontana di Trevi. Ecco le parole del telecronista: "Il Milan ha fatto due partite oscene: Milan-Verona e Milan-Fiorentina, entrambe vinte per 1-0. In altri lidi, vittorie oscene per 1-0, si parla di grande grinta, grande tattica e grande corto muso. Perché Pioli è un c******e? Perché?? Io voglio sapere perché la narrazione di Pioli che vince 1-0 giocando male è che è un cretino, mentre se Allegri vince 1-0 giocando male è fortissimo, Mourinho vince 2-1 giocando male è un mito".

Non è la prima volta che Trevisani si schiera a favore del Milan nella trasmissione. In altre occasioni aveva difeso Pioli e la squadra sulla questione infortuni, valutando la prima parte di stagione positivamente considerando i guai fisici di tantissimi tra i calciatori più importanti a disposizione dell'allenatore, che a sua detta era stato comunque bravo a rimanere in corsa per tutti gli obiettivi, sia campionato che Champions League.