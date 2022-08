Lo strano caso della quarta di Serie A: un calciatore potrebbe giocarla due volte

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'eventualità particolare, quella che si verificherà nelle prossime ore durante la 4^ giornata di Serie A. Un turno che prenderà il via quest'oggi con Sassuolo-Milan, Roma-Monza e Inter-Cremonese, che proseguirà domani con altre 5 partite e che si concluderà nella serata di giovedì 1 settembre, ovvero il giorno in cui chiuderà il calciomercato estivo. La deadline delle trattative è fissata alle ore 20, ovvero 45 minuti prima dell'inizio delle ultime due sfide, quelle fra Atalanta e Torino e fra Bologna e Salernitana. Quattro squadre che quindi, a differenza delle altre 16, scenderanno in campo quando le trattative saranno oramai ultimate.

Un giocatore potrà disputare due volte la stessa giornata di campionato

In questo senso l'ambiguità è legata proprio al mercato: nel caso in cui una delle 16 squadre che scenderanno in campo prima del gong dovesse poi cedere un calciatore ad una squadra fra Atalanta, Torino, Bologna e Salernitana (quelle che giocheranno a trattative concluse), ecco che questo potrebbe scendere nuovamente in campo e giocare così la 4^ giornata per due volte, ovviamente con maglie diverse. I precedenti in questo senso esistono e riguardano Eysseric, che nel febbraio 2020 giocò sia Lazio-Hellas che Fiorentina-Roma, e Rincon che nel 2016/2017 giocò sia col Genoa che con la Juventus la stessa giornata di campionato.