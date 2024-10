Loftus-Cheek a MTV: "Contro l'Udinese sarà dura, ma vogliamo vincere. Infortunio? Mi sono ripreso bene"

Queste le parole ai microfoni di Milan TV di Ruben Loftus-Cheek:

Sull'infortunio: "Mi sento molto meglio, avevo un piccolo fastidio prima dell'ultima partita, ma non era niente di grave. Mi sono ripreso bene, quindi spero di essere pronto per l'Udinese".

Sulla sfida contro l'Udinese: "Penso che chiunque giochi contro il Milan cerca di dare quel qualcosa in più per provare a batterci. E' quello che succede quando giochi per un top club. Queste squadre vogliono batterti. Ci aspettiamo una partita molto dura, stanno facendo bene e hanno diversi buoni giocatori, quindi sarà un test impegnativo per noi, ma giochiamo in casa e ci aspettiamo di vincere queste partite quando giochiamo davanti ai nostri tifosi".

Sulle prossime partite: "Ci sono delle partite importanti in cui dobbiamo essere completamente concentrati e determinati. Affrontiamo una partita alla volta e vederemo cosa riusciremo ad ottenere".