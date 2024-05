Loftus-Cheek: "Grazie mister Pioli. Tifosi, la prossima stagione torneremo pronti per competere"

Con Milan-Salernitana di sabato sera si è conclusa la stagione 23/24 del Milan. Una stagione che ha visto i rossoneri finire secondi in campionato, ma con risultati molto deludenti in Champions League, Coppa Italia ed Europa League. Ruben Loftus-Cheek ha ringraziato su Instagram mister Pioli, i compagni e i tifosi, con la promessa che la prossima stagione si punterà a fare ancora meglio: "Ieri abbiamo mostrato il nostro affetto e salutato i giocatori e un allenatore che ha lavorato così bene per il club. Ringrazio mister Pioli e il suo staff per avermi dato l'opportunità di giocare ed esprimermi in questo grande club. È stato un piacere indossare la maglia rossonera in questa stagione e continuerà ad esserlo. Tifosi, grazie per il vostro sostegno come sempre. La prossima stagione torneremo pronti per competere".