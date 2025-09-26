Loftus-Cheek: “Nelle partite importanti Pulisic c’è sempre, Modric giocatore meraviglioso”

Rubén Loftus-Cheek, protagonista dell'ultima puntata di CBS Sports Golazo, ha parlato così dei suoi compagni Christian Pulisic e Luka Modric.

Un giocatore che è in forma straordinaria è Christian Pulisic. Avete lavorato insieme in diverse squadre, cosa hai notato di speciale in lui e perchè è così in forma in questo momento? "Christian lavora duro, molto duro ogni giorno, allena la finalizzazione, i rigori, vuole essere un giocatore in grado di influenzare le partite. Una cosa che dico di Christian nelle ultime due stagioni in cui sono stato con lui è che è stato davvero consistente nelle partite con i suoi numeri, si è fatto vedere quando contava con grandi gol e grandi prestazioni nelle partite importanti e lo si vede migliorare partita per partita. Io penso che abbia ancora molta strada da fare per crescere perchè ha un potenziale enorme. Avere Christian in squadra è fantastico, siamo molto amici fin dai tempi del Chelsea quindi sono molto contento di vederlo crescere così e vedere che è diventato un giocatore di altissimo livello".

Devo chiederti di un altro tuo compagno di squadra, Luka Modric. Quanto è facile giocare a centrocampo accanto a un vincitore del pallone doro come Luka Modric? "Si, è davvero bello giocare al suo fianco, si è visto durante il suo primo allenamento, è così calmo e composto in campo, quindi ha il controllo di ciò che lo circonda e quando ha la palla non devi preoccuparti, sai che ti troverà, se fai un movimento lui ti vede. Avete visto tutti l'impatto che ha già avuto. Quindi si, è fantastico giocare vicino a lui e averlo in squadra per vincere le partite.