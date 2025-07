Loftus-Cheek su Modric: "Avere quel tipo di esperienza in squadra e la qualità del giocatore, darà molto alla squadra"

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a The Straits Times, quotidiano di Singapore, uno dei più autorevoli giornali in inglese dell'Estremo Oriente, dove il Milan è atteso per la tournée estiva.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Su Luka Modric: “Ho giocato contro di lui alcune volte. È un Pallone d’Oro, non sono in molti a poterlo dire. È un calciatore fortissimo, ha avuto una carriera al top e avere quel tipo di esperienza in squadra e la qualità del giocatore, darà molto alla squadra. Sono molto contento di accoglierlo qui e di conoscerlo anche come persona, perché è uno che tutti i calciatori prendono come esempio, per il modo in cui è riuscito a rimanere al top per così tanto tempo”.

QUANDO MODRIC IN GRUPPO

In vista del penultimo allenamento del Milan a Milanello prima della partenza per Singapore (domani alle 22.00), il giornalista ed inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano ha commentato così la situazione della squadra di mister Massimiliano Allegri. Il gruppo squadra sembra reagire bene alle indicazioni del nuovo tecnico rossonero, il quale ha voluto ristabilire ordine ma soprattutto serenità in un ambiente dove, forse, ultimamente si era perso un po' il sorriso. Come riportato proprio da Di Stefano, il Milan partirà domani sera per Singapore, dove inzierà la tournèè estiva. Il primo impegno dei rossoneri di Allegri sarà il 23 luglio a Singapore contro l'Arsenal. Non saranno però presenti Luka Modric e Santi Gimenez, ancora alle prese con le ferie visti i recenti impegni con Messico e Real Madrid nel mondiale per club. Si uniranno al Milan a partire dal 4-5 agosto.