Loftus-Cheek tira il fiato: da quanto gioca titolare l'inglese

vedi letture

Questa sera Stefano Pioli andrà verso un turnover moderato. Il tecnico rossonero punterà in particolar modo sui titolari ma farà in modo di far riposare chi ha giocato di più. Un esempio è Olivier Giroud che è atteso dal doppio impegno con Atalanta e Lazio in campionato in cui sarà chiamato certamente in causa per via della squalifica di due giornate di Luka Jovic. Un altro che invece oggi dovrebbe riposare, è Ruben Loftus-Cheek che in questo avvio di 2024 è stato uno dei giocatori più in forma del Milan e del campionato di Serie A in generale.

Il centrocampista inglese, come viene riportato oggi da Tuttosport, con la partita di Monza è arrivato a quota nove partite da titolare consecutive. Da un certo punto di vista, dato il suo storico degli infortuni, una bella notizia - considerati anche i tanti gol messi a segno - da un altro è chiaro che ora Loftus ha bisogno di rifiatare e l'occasione della gara di ritorno con il Rennes è quella giusta. Al suo posto giocherà Reijnders che bisognerà capire se agirà da trequartista o in un centrocampo a tre con Musah e Bennacer.