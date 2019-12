Longhi a MN: "Todibo mi è piaciuto contro l'Inter ma il Milan ha bisogno di più esperienza"

Bruno Longhi, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato di Jean-Clair Todibo, giovane difensore cercato dal Milan: "A me Todibo è piaciuto contro l'Inter. Martinez ha avuto pane per i suoi denti, nonostante sia un attaccante che sta mettendo in difficoltà parecchi difensori. Anche qua, però, rientriamo nel discorso della progettuazione futura. In questo momento, secondo me, il Milan ha bisogno di un tocco di esperienza in più".