Longhi: "Donnarumma? Prima di andarmene dal Milan ci avrei pensato centomila volte"

Il giornalista Bruno Longhi, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così la scelta di Gigio Donnarumma di andare via dal Milan a zero: "Se fossi stato in chi doveva consigliare Donnarumma gli Avrei detto di aspettare e pensarci bene. Tutto quello che gli dava Milano, la sua città d’adozione, con una società come il Milan che va in Champions io non avrei fatto una ma centomila riflessioni prima di andarmene".