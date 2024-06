Lucarelli: "Zirkzee è un calciatore di livello assoluto"

Ospite all'evento "La Notte di C", dove è stato presentato il nuovo logo della Lega Pro, l'ex calciatore di Livorno e Napoli, oggi allenatore, Cristiano Lucarelli è intervenuto ai microfoni di TMW toccando i più importanti temi d'attualità in Serie A, facendo anche una considerazione sul miglior U23 della passata stagione, Joshua Zirkzee, che fra le altre cose è un obiettivo di mercato del Milan. Queste le sue dichiarazioni.

"Sorpreso da Zirkzee? Si tratta di un giocatore di livello assoluto che si è espresso in una squadra come il Bologna fino ad arrivare in Champions".

Milan, scendono le quotazioni di Zirkzee

Si complica l'affare Zirkzee per il Milan: l'olandese del Bologna è infatti entrato nuovamente nel mirino del Bayern dopo che i bavaresi hanno ufficializzato Kompany come nuovo allenatore. Rimangono quindi i nomi di Sesko del Lipsia, Gimenez del Feyenoord e Guirassy dello Stoccarda: li accomuna il forte senso del gol e la prolificità spiccata, visto che tutti e tre hanno segnato circa 20 gol nell'ultima stagione.