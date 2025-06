Luis Enrique ricorda la figlia scomparsa e la giornalista Federica Masolin si commuove in diretta

vedi letture

Intervistato dai colleghi di Sky Sport nell'immediato post finale di Champions League, Luis Enrique ci ha tenuto a ricordare la figlia Xana, scomparsa alla tenera età di 9 anni per una rara malattia. Il tecnico del Paris Saint Germain ha così parlato, "Si vive, si muore, tutto il resto poi si vede. Xana è sempre con me, se vinciamo o se perdiamo, non cambia niente e sono felice di averla vissuta", provocando la reazione commossa di Federica Masolin.

La giornalista non è riuscita a trattenere le lacrime, sentendosi anche direttamente coinvolta in una storia del genere in quanto poche settimane fa ha annunciato di essere incita di una bambina, come dimostra anche il pancione con il quale ha diretto lo show pre e post partita della finale di Champions League.