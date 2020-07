Luis Suarez svincolato fra un anno? Bartomeu fa chiarezza: "Rinnovo automatico legato alle presenze"

Intervistato da Mundo Deportivo, Josep Maria Bartomeu ha parlato anche degli altri rinnovi (oltre a quello di Lionel Messi) previsti in casa blaugrana: "Luis Suarez è attualmente in scadenza nel 2021, ma se raggiungerà un determinato numero di partite rinnoverà automaticamente anche per la stagione successiva. Il rinnovo prioritario oggi è quello di Ter Stegen (in scadenza nel 2022, ndr), non solo per le sue qualità come portiere ma anche per la sua personalità come uomo. È un punto fermo del nostro spogliatoio, oltre a essere uno dei tre migliori al mondo nel suo ruolo".