Luka Romero: "Ho chiesto al Milan di andare via per giocare di più"

vedi letture

Arrivano dalla Spagna le prime parole di Luka Romero come nuovo giocatore dell'Almeria. "Vado a dare una mano in tutto quello che posso quando sono in campo e cerco di godermi questa esperienze. Ho giocato in squadre dove c'è pressione, quindi sono preparato per qualunque cosa accada. Sono soddisfatto del mio ritorno in Spagna. Quando giocavo nel Maiorca ero ancora un bambino. Il calcio in Italia è più difficile e qui si gioca un po' di più, quindi sono grato per la proposta dell'Almería. Ho chiesto al Milan di andare via per avere più minuti e sentirmi importante. Quella del Boca Juniors era una cosa tra club. Io ho parlato con l'Almería e mi è sembrato un bel posto per continuare la mia carriera. Non vedo l'ora di giocare e divertirmi".

Il trasferimento dell'argentino è un prestito secco fino al termine della stagione. Chiaro l'obiettivo di ricominciare a masticare regolarmente il calcio dei grandi dopo tre annate con poche presenze.

Non sarà un'impresa semplice, salvare l'Almeria. Perché la squadra è all'ultimo posto in classifica, con sei punti frutto di sei pareggi e zero vittorie fino a qui ne La Liga. Un ruolino orribile che Romero avrà il compito di migliorare, anche se servirà quasi un miracolo per raggiungere una salvezza che appare quasi un'utopia.