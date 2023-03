Lukaku: "Con Ibra nessun rancore, solo rispetto". Lo svedese risponde: "Se ora siamo amici? Non l'ho visto..."

MilanNews.it

Intervistato a Tv6 dopo la vittoria del Belgio per 3-0 sulla Svezia, Romelu Lukaku ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic e del suo rapporto con lo svedese dopo la rissa sfiorata nel derby di Coppa Italia nella stagione 20/21: "È un guerriero, un giocatore che è stato al top per tanti anni e che va rispettato. Tanto di cappello per ciò che fa a quell'età... Non c'è assolutamente rancore nei suoi confronti, solo rispetto".