Lukaku ha raggiunto Conte: l'attaccante belga è arrivato a Napoli

vedi letture

Romelu Lukaku è arrivato a Napoli: come riporta Il Mattino, alle 20 in punto il nuovo bomber di Antonio Conte è giunto a bordo di un van nero che lo ha accompagnato da Roma (dove ha effettuato le visite mediche prima della firma con il suo nuovo club) all'Hotel Britannique del Corso Vittorio Emanuele in città. Centinaia i tifosi lo hanno accolto stipati davanti all'hotel, entusiasti per il suo arrivo e lo hanno accolto con tanti i cori di incitamento.