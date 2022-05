Lukaku si sfoga: "Non permetto a nessuno di parlare per me. Ho tenuto la bocca chiusa"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Romelu Lukaku, in una storia Instagram, ha deciso di mettere in chiaro alcune cose sul proprio futuro al Chelsea. "Non permetterò mai a nessuno di parlare per me. Ho tenuto la bocca chiusa e mi sono concentrato sull'aiutare la squadra e nel chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Quindi, se qualcuno là fuori sta provando a dire qualcosa riguardo me e il club, non lo faccia a mio nome".