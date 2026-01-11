M. Colombo: "È stato abbastanza surreale il fatto che i due attaccanti, così attesi, non avessero i giusti meccanismi"

vedi letture

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, si è così espressa a Radio Rossonera sull'attacco del Milan: "Col Genoa è stato abbastanza surreale il fatto che i due attaccanti, titolari sulla carta, siano stati schierati insieme ma alla fine era una coppia così attesa che non aveva i giusti meccanismi, la giusta intesa. Non giocando mai assieme, sono poco complementari l’un l’altro. Detto questo, ciascuno nel proprio ruolo sta overperformando, nel senso che Pulisic segna tanti gol in relazione ai minuti disputati. E anche Leao, in un ruolo non suo e con problemi fisici ancora non completamente superati, segna in una partita come quella di ieri dove fino al 92′ era insufficiente.

Mi sembra che prima di Jashari ci sia Ricci nella gerarchia. Il Milan non ha più competizioni, è soltanto in queste due settimane che giocherà ogni tre giorni ma poi, quando ci sarà una gara a settimana, non so quanto minutaggio potrà trovare Jashari. Non so neanche in che condizione possa essere visto che non gioca mai. Mi risulterebbe anche strano che possa giocare dal primo minuto a Firenze nella domenica in cui c’è lo scontro diretto a San Siro. In teoria, Ricci sulla carta è in una posizione gerarchica superiore”.