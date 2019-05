M. Graziano: "Con la rosa del Milan il quarto posto sarebbe un miracolo, ingiusto che il futuro di Gattuso dipenda da ciò"

Mirko Graziano, intervenuto a Sky Sport 24, si è speso in favore di Gattuso, non comprendendo come il tecnico rossonero venga messo in discussione in caso di mancato Champions: "In base alla rosa che ha il Milan il quarto posto sarebbe un miracolo vero, il quinto posto un grande risultato, il sesto significherebbe che avrebbe fatto il suo. Mi sembra non giusto che il futuro di Gattuso dipenda dal quarto posto"-